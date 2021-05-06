日月光高雄廠模範員工表揚大會 不分國籍97位楷模獲獎

日月光投控 (3711-TW) 高雄廠今 (5) 日在國際會議廳進行模範員工表揚大會，日月光總經理羅瑞榮親自表揚 97 位模範員工，藉由表揚大會，感謝獲獎員工對於日月光的奉獻，期望大家未來繼續發揮影響力，彰顯勞動價值，產出創新與知識的力量，開創更美好的產業新世代。

日月光模範員工表揚大會，典禮中表揚 75 位台籍、外籍模範員工，此次擴大規模，加碼鼓勵 15 位種子關懷員，以及六大委員會個人績優獎的 7 位同仁，共有 97 位員工上台領獎，每位均獲頒刻有模範員工姓名的獎座與獎金，讓受獎者備感尊榮。

日月光指出，獲獎員工的共同特點就是認真堅守本位與協同團隊合作，經歲月洗禮，讓努力成果逐一展現，模範員工不辭辛勞認真工作令人感佩。

此外，此次加碼的種子關懷員，具溫暖與熱情，在工作之餘提供同仁心情分享、社會資源、家庭壓力等必要協助，讓員工能安心工作，相關表現優異的同仁，也讓公司專案與制度在推動時更有效率，隨著員工凝聚正向力量，也為企業賦予意義，打造企業永續經營。

日月光模範員工表揚大會，一場跨越現代科技與傳統經典的頒獎典禮，拉出「新復古風」主題意涵，定調以台式美學的新復古風布置貫穿全場，懷舊味十足的典禮背板打造時光回溯的復古情懷，模範員工可獲得帆布小書包、復古餅乾等紀念品。

當天現場還有「第一屆 ASE 市集」，油飯、麻糬、套圈圈等古早味攤位共襄盛舉，嘉賓、員工與家人們透過味蕾將懷念的記憶找回來，雋永如詩的經典民歌由歌手現場演唱，舊時光的美好喚起人們對於過往的回憶與想像，經典元素展現時尚流行引起年輕人的注意，精彩豐富的復古元素，讓典禮成為全台最時髦的模範員工表揚大會。



經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，適逢五一勞動節，向終年辛勤工作的勞工朋友們致敬，並向各位當選模範員工的朋友們表示最高的祝賀，獲獎是殊榮也是肯定，在座各位是代表勞工認真打拼、敬業的最佳典範，優良表現帶動公司發展，因此獲得公司的榮譽表揚。

日月光總經理羅瑞榮表示，高雄廠目前員工將近 2.5 萬人，日月光積極成就幸福有感的企業，打造優質的工作環境，並將經濟果實分享在員工福利上，現場的模範員工都是經嚴謹評選程序脫穎而出，透過模範員工表揚大會，讓員工知道自己的貢獻備受重視，並感謝家人們對於模範員工的支持，我們是一家人。

員工們彼此砥礪，以藏頭詩表達祝福與加油打氣之意。

模型精細塑

範圍成規矩

員關送暖意

工匠巧心琢

有緣聚一堂

你我相扶持

真心創佳績

好景終恆常。