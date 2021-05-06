鴻海5/14法說改採線上舉行 國瀚半導體成新焦點

鴻海 (2317-TW) 今 (6) 日公告，為防止疫情擴散，5 月 14 日將召開的第一季法說會改採線上舉行，而最近印度疫情趨嚴、還有與國巨合資成立的國瀚半導體等，都會是此次法說會更新焦點。

鴻海法說會原訂 14 日下午 3 點在鴻海土城總部舉行，但鑑於國內新冠疫情不斷升溫，配合政府防疫升級，因此改採線上舉行。

而除了原先外界關注的第一季財報及展望、電動車布局進度、美國威州投資案新方向、大客戶蘋果示警缺料等議題外，鴻海昨日宣布與國巨 (2327-TW) 成立國瀚半導體，拓展功率、類比等小 IC，勢必成為新的關注重點。

此外，目前除了國內疫情趨嚴外，近來印度疫情失控，恐衝擊鴻海及蘋果在當地布局計劃，預計也將是市場關心重點。

不過，外資在鴻海法說會前送暖，匯豐岀具最新報告，看好鴻海在伺服器及 CMM 業務成長下，毛利率展望樂觀，加上布局電動車及專注 ESG 議題，有利長期發展，目標價由 142 提升至 156 元。

另外，美系外資也看好，鴻海及國巨合作可望帶來雙贏效果外，國瀚半導體更將成鴻海電動車供應鏈的要角，推估國瀚半導體潛在營收可達 15-20 億美元。