台股拉尾盤萬七僅差臨門一腳 三大法人賣超72.77億元
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美股道瓊指數周三續創新高，台股非電族群今 (6) 日也強勢上攻，包括金融、鋼鐵、塑化、水泥等，帶動指數一度上漲逾 200 點、收復萬七，但隨著賣壓出籠，大盤一度翻黑，終場在台積電等權值股急拉下，翻紅上漲 150 點，收 16994 點，外資持續站在賣方，三大法人合計賣超 72.77 億元。
台股今日仍有近 5000 億元的大量。觀察籌碼面，外資持續賣超 71.08 億元；投信則買超 16.11 億元；自營商與外資同調，賣超 17.79 億元，三大法人合計賣超 72.77 億元。
觀察電子權值股表現，台積電盤中翻黑，下探 580 元，在終場前最後一盤湧進逾 6000 張大量，股價強勢翻紅小漲 0.3%，收 587 元。聯發科回神強彈，早盤大漲逾半根停板，衝上 1065 元，終場收 1055 元，站回月線。鴻海攜手國巨成立新公司進軍半導體領域，股價連袂漲逾 2%。
鋼鐵、塑化股持續成為盤面人氣指標，中鋼一度強漲逾 7%，站上 42 元，尾盤漲勢收斂，收 41 元；中鴻、聚亨、彰源、第一銅均亮燈漲停。台塑四寶同步扮演撐盤要角，台塑勁揚逾 4%，收全場最高 113 元，台塑化、台化、台聚、國喬等也都表現不俗。
筆電大廠宏碁首季財報繳佳績，稅後純益衝上 27.43 億元，年增近 4 倍，每股純益 0.91 元，創逾十年來單季新高，帶動今日股價直奔漲停，達 35 元，收復所有均線，成交量高達 7.1 萬張，集團股表現也活蹦亂跳，建碁、展碁國際漲勢均相當強勁。