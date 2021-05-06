銅是「新石油」 低庫存將使銅價飆至2萬美元

隨著全球經濟重啟、綠能需求暴增，銅供需缺口不斷擴大，美銀警告全球正面臨銅被耗盡的風險；對沖基金 Livermore Partners 則認為，銅是「新石油」，未來 5 至 10 年銅價非常可觀，有潛力升至 2 萬美元。

美國銀行大宗商品策略師指出，目前全球銅庫存處於 15 年前的水位，代表只夠 3.3 周的需求，今明年庫存進一步下滑，將使銅市供需陷赤字。供需吃緊將使銅價「更為劇烈波動」，預估幾個月內漲至每公噸 1.3 萬美元，極端情況下甚至可能漲到 2 萬美元。

美銀還預測，銅市場在 2021 年和 2022 年出現短缺之後，於 2023 年和 2024 年趨於平衡，然後 2025 年開始再出現新的短缺，庫存也將減少。

對沖基金 Livermore Partners 創始人 David Neuhauser 表示，受美元走軟以及綠色基礎建設帶動，銅將是最受青睞的大宗商品、成為「新的石油」，未來 5~10 的銅價非常可觀，有潛力攀升到 2 萬美元。

高盛日前發布名為「銅是新石油」研究報告指出，由於風力、太陽、地熱發電過程中，銅是不可或缺的金屬，預測到了 2025 年，銅價將因需求增溫、供給吃緊而從目前的每噸 9,000 美元附近跳升至 15,000 美元。