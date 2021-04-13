王品股東會紀念品出爐 總值2516元大禮包再創紀錄

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (13) 日宣布，今年股東會紀念品再加碼，將對每位股東送出「王品股東大禮包」，抵用券總值達 2516 元，突破去年發放 2200 元美食抵用券的高門檻；由於持有 1 股即可領取，且全台 22 個品牌所有門市皆可使用，堪稱台股史上最大方的紀念品。

王品指出，為感謝股東相挺，疫情期間營運有撐，今年股東會發放的抵用券再加碼，強打「今天買王品，月月吃王品」，月月都送 168 元抵用券，同時再加發 200 元現金抵用券和 300 元王品嚴選折抵券。

其中，200 元的紙本抵用券將會隨開會通知單一併寄發給股東，另外兩款優惠券，則透過「王品瘋美食」App 配發，需加入會員即可順利領取，包括每月 168 元抵用券共 12 張 (每月限用一張)，以及王品集團電商平台「王品嚴選」100 元抵用券 3 張。

王品自 2018 年起發送股東會紀念品，從 2018 年的 75 折優惠券、2019 年 500 元抵用券、2020 年的 2200 元抵用券，到今年總值 2516 元「王品股東大禮包」。

王品股東會將於 6 月 29 日舉行，4 月 30 日停止過戶，王品指出，以目前王品股東人數約 2.2 萬人計算，這次發出的紀念品價值超過 5500 萬元。

不過，王品提醒，雖所有股東皆可領取紀念品，但持股未滿 1000 股的股東，需親自出席股東會或參加電子投票後才能領取。