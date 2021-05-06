〈TPK法說〉步入產業傳統淡季 Q2營收估季減10-15%

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 首季在業外匯兌、處分利益挹注下，首季純益攀上近四年同期新高，展望本季，策略長劉詩亮表示，第 2 季在新舊產品交替、產業傳統淡季下，估產能利用率較首季下滑，營收估季減約 10-15%。

劉詩亮表示，第 2 季產品組合可望較第 1 季轉佳，因首季有手機短單挹注小尺寸產品出貨增加，反觀大尺寸筆電則受季節性因素出貨下滑，但展望第 2 季，預期筆電、平板動能回升，將帶動整體平均單價提升，估營益率可望持平首季。

展望今年，總經理暨執行長謝立群指出，除手機方面受客戶產品調整影響，出貨將較往年衰退，其他包含平板、筆電、工控產品、車載訂單均維持健康穩定水準，也會積極拓展 3D 列印等新事業。

謝立群進一步指出，去年下半年開始布局 3D 列印業務，目前產品應用在高級運動鞋鞋墊，今年將進一步拓展頭盔內襯、腳踏車坐墊等產品，雖然 3D 列印營收比重仍低，但有助整體獲利提升。

法人也關注宸鴻奈米銀布局，謝立群強調，在前端、後端都掌握很多專利，技術已領先對手，產品應用先在大尺寸觸控顯示器、電子白板上量產，中小尺寸仍在開發階段，折疊手機應用也還未有明確量產時間。