〈王道銀行法說〉金融科技訂四大策略 衝刺個金財管、企金雙箭頭

王道銀行 (2897-TW) 今 (6) 日舉行線上法說會，展望今年金融科技發展有四大策略，此外，將成立商金處衝高個金與財富管理，而為了擴大原有良好的企金基礎，擬大舉徵才，朝全行總人數衝到千人邁進。

王道銀行作為全台第一家原生數位銀行，針對純網銀加入市場，個金長劉熾原表示，政府開放純網銀對整體金融業是很好的利多，可扮演鯰魚效應，希望在傳統銀行業中激起更多火花，兩家純網銀開放抱持樂觀態度來看，雖然純網銀有不同的資源如電商和 LINE，但王道銀行有強勁的企金資源，數位金融愈來愈多元化，金融創新也可以提供更多反饋給政府，有助金融規範開放，因此樂觀其成。

金融科技發展策略部分，策略長蕭至佑表示，今年王道銀行的數位發展上著重幾項重點，內部將加強資訊架構延伸、優化大數據，對外則擬透過策略聯盟，提升獲客能力，且能服務到過去比較未服務到的客群；第三是增加電子支付合作的通路，包括繼續推動認同卡；第四滿足客戶自動化理財的需求。

劉熾原表示，王道銀行對個金的定位及策略，希望有大幅成長跟進步，消金和信貸會是著力重點，加上王道銀行有非常良好的企金客戶群，考量這些客戶需要個人財務規劃，會成立相關理財團隊，設立商金處，理專 10 位理專，其中 5 位已企金為主，另外 5 位以高資產客戶為主，慢慢開展財富管理業務。

總經理李芳遠表示，王道銀行目前全行約 900 人，為了持續擴大原有良好的企金基礎，今年將尋找業務面的企金人才，希望徵才往 950-1000 人的員額邁進。