〈印度疫情失控〉時程遞延 緯創7日起逐步復工

代工大廠緯創 (3231-TW) 印度班加羅爾 (Bangalore) 廠區配合當地防疫措施，原訂停工五天，但受疫情持續惡化，根據印度媒體報導，停工時間將延長至 7 日，且不排除再加強防疫措施至月底，對此，緯創證實，復工時間遞延，並預期自明 (7) 日起逐步復工，強調將配合當地防疫措施，並以員工健康安全為優先。

因應防疫，緯創班加羅爾廠區原訂 5 月 1 日至 5 日配合停工五天，但受疫情仍持續升溫，復工時間遞延，緯創表示，雖然復工時間遞延，但預期印度廠區可望從明 (7) 日逐步復工，也將配合當地政府政策進行調整。

緯創除班加羅爾廠外，在印度卡納塔克邦 (Karnataka)、納爾薩普爾 (Narsapur) 等地也有設廠，而不只班加羅爾加強防疫措施，據印度媒體報導，緯創納爾薩普爾廠也疑似有約 60 名員工檢測結果呈現陽性，基於防疫考量，該廠區也自 1 日至 7 日全面停工消毒。

印度第二波疫情持續升溫，據統計，截至 6 日，印度新增確診案例再度突破 40 萬例，來到 41 萬 2262 例，創下全球單日確診數新高，也讓印度總確診病例數超過 2100 萬人，單日死亡病例數也接近 4000 人，總死亡病例數已超過 23 萬人。

而不只印度疫情持續升溫，泰國等開發中國家疫情同樣有加劇狀況，世界衛生組織 (WHO) 就示警，新冠肺炎 (COVID-19) 病毒持續突變，目前至少有 10 種突變病毒已被列入觀察清單。