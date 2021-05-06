7月起假借公司之名賣不動產 同樣適用房地合一稅2.0

投資客當心了! 7 月即將上路的新版房地合一稅不僅納入預售屋交易，就連將不動產包裝成股權進行交易，也會根據「股權持有年度」課徵房地合一稅，持有兩年內出售同樣以 45% 稅率計算。

為杜絕投機買盤炒作房價，新版房地合一稅特別將預售屋與股權交易列入管制，換言之，7 月 1 日起包括預售屋與包裝不動產的股權交易，全都要課徵房地合一稅。

過去有部分炒房大戶，會先成立紙上公司，並以公司名義購入不動產，再以股權交易模式脫手不動產，以此規避房地合一稅，為杜絕投機客炒房管道，新版的房地合一稅，特別將未上市股票，並且包含不動產的股權交易列入房地合一稅 2.0 課稅範圍。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所說明，所謂的不動產包裝成股權交易，是指成立的公司，其公司價值高達 5 成以上皆為不動產，則一律適用房地行一稅 2.0，而計稅標準，則以「股權持有年度課稅」作為認定標準。

換言之，股東進行股權交易時，只要持有股權未滿 2 年就出售，就會根據房地合一稅 2.0 規範，課徵 45% 重稅，股權持有滿 2 年但未滿 5 年出售，也會比照不動產交易，以 35% 稅率課稅。

KPMG 安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰指出，只要公司所持有不動產超過資本額一半，從 7 月起進行股權交易時，不論該公司取得房地產時間點是否在 2016 年前 (房地合一稅適用認定時點)，一律適用房地合一稅 2.0。

在計稅標準部分，國稅局將根據「持有股權年度」作為認定標準，換言之，持有未滿 2 年出售、稅率以 45% 計算；2 年以上但不滿 5 年、稅率 35%；滿 5 年但不滿 10 年、稅率 20%，至於 10 年以上稅率可降至 15%。