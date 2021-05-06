驅動晶片價格翻漲 矽創、天鈺、奇景Q1獲利全飆新高

驅動晶片業者矽創 (8016-TW)、天鈺 (4961-TW)、奇景 (HIMX-US) 今 (6) 日均公告第一季財報，受惠面板市況熱絡，加上晶圓代工產能緊張，供給有限、需求強勁，驅動晶片價格不斷飆漲，相關業者第一季獲利均較去年同期倍增，也都改寫歷史新高。

矽創第一季營收 40.43 億元，季減 2.18%，年增 28.8%，毛利率 47.17%，季增 8.56 個百分點，年增 14.94 個百分點，營益率 28.15%，季增 8.19 個百分點，年增 11.17 個百分點，稅後純益 7.89 億元，季增 62.35%，年增 171%，每股稅後純益 6.55 元。

天鈺第一季營收 40.04 億元，季增 10.06%，年增 90.85%，毛利率 39.26%，季增 11.67 個百分點，年增 19.05 個百分點，營益率 26%，季增 10.95 個百分點，年增 22.98 個百分點，稅後純益 7.91 億元，季增 79.77%，年增 1063%，每股稅後純益 4.78 元。

奇景第一季營收 3.09 萬美元，季增 12.1%，年增 67.4%，毛利率 40.2%，季增 9 個百分點，年增 17.5 個百分點，稅後純益 0.67 萬美元，季增 96.7%，年增 1931%，每 ADS 盈餘 38.3 美分。

矽創今年第一季起為反映晶圓代工成本上漲，開始向客戶漲價，隨著晶圓代工價格第二季再度調漲，矽創也跟進，漲幅約達 2 成，旗下昇佳電子也受惠感測器需求回溫，本季起也調升報價 1 成以上，獲利同步攀升。

奇景表示，儘管晶圓代工廠產能稼動率超過 100%，但仍供不應求，尤其驅動晶片、PMIC、CIS 等皆須採用成熟製程，隨著相關應用需求大增，加上過去幾年無明顯擴充，導致供需嚴重失衡。

展望後市，奇景今年已確保更多產能，預期 2021 年產能將逐季成長，並持續爭取更多產能，也積極與晶圓代工戰略夥伴合作，以具體計畫擴大長期產能。