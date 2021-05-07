彭博：拜登或將延續川普「中國涉軍企業禁令」

《彭博社》週四 (6 日) 報導，拜登政府正對與中國軍方關聯的企業投資禁令進行初步討論，其中討論已下市的中國聯通、中國移動及中國電信，但目前尚未做出決定。

受此消息影響，中概股週四盤中觸及盤中低點，百度 (BIDU-US) 終場收跌 0.03%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.15%；騰訊 (TCEHY-US) 下跌 0.43%。

銀行、投資機構正敦促拜登政府撤回川普執政時期的 「中國涉軍企禁令」。但消息人士稱，由於貿易、人權、南海問題緊張局勢加劇，料拜登很可能將延續川普時期的中企投資禁令。

該報導指出，拜登很可能會在國會獲廣泛支持，對中國採取強硬立場。佛羅里達共和黨參議員盧比奧 (Marco Rubio) 表示，拜登政府應拒絕減弱川普執政時期祭出對中制裁，並應與美國國會合作，將這些懲罰立法執行。

財政部副部長 Wally Adeyemo 2 月曾表示，必須使用財政部工具使中國對他們所採取的與國際法不符的行動負責，因為中國使美國國家安全處於危險之中。

2021 年 1 月 11 日起，川普對 31 家中企祭出投資禁令，禁止美國個人或企業投資包括華為、中國移動、中國電信、海康威視、阿里巴巴、騰訊，以及百度等大型中國企業股票、公司債。

然而，今年 1 月中旬，川普政府取消了將阿里巴巴、騰訊、百度這三家科技巨頭列入禁止投資黑名單。

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