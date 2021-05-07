台灣、美國、巴拉圭聯手 推動再生能源、電動車合作

週四 (6 日) 美國國務院發布新聞稿，宣布美國、台灣、巴拉圭三個將聯手展開合作，強化再生能源與電動汽車領域。

美國、台灣在 6 日巴拉圭大使館和巴拉圭政府合作，主辦線上夥伴機會考察活動，來自美國和台灣的商界領袖，會見了巴拉圭工業和商業部出口大使 Estefania Laterza。

與會者還有美國國務院西半球事務局代理助卿 Julie Chung、台灣外交部拉美司司長俞大㵢、美國駐巴拉圭大使館代辦 Joseph Salazar、台灣駐巴拉圭大使韓志正、美國國務院全球合作夥伴辦公室執行主任 Thomas Debass

美國國務院發言人稱，美國、台灣正在與巴拉圭合作，加強巴拉圭的可再生能源和電動汽車領域的合作機會。與會期間，來自美國和台灣高管們討論了巴拉圭的水電能源過剩以及在綠色氫、太陽能、智慧電力分配和儲存系統，以及電動汽車元件方面的潛在合作。

在這一初步的虛擬夥伴關係機會代表團之後，將進一步參與，以加強會議期間確定的關鍵產業機會。

台灣中南美洲唯一友邦巴拉圭 4 月中旬傳出因中國疫苗需求恐與台灣斷交，隨後遭台灣外交部否認絕無此事。外交部拉丁美洲與加勒比海司司長俞大㵢稱，台灣與巴拉圭「邦誼穩固」，台灣確實在旁牽線助巴拉圭向印度和美國買疫苗，其餘傳聞並非事實。。

巴拉圭總統宣布，巴拉圭確認將自印度採購疫苗，不接受中國用疫苗進行外交勒索。如今疫苗合作外，巴拉圭與台美間又出現新一領域合作機會。