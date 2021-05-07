2021富比士台灣富豪榜多張新面孔 「鞋王」張聰淵登首富 

富比士雜誌 (Forbes) 公布 2021 年台灣 50 大富豪，由於疫情帶動出口強力成長，台灣富豪總資產規模增加三分之一，首富由有「神秘鞋王」之稱的宏福實業張聰淵一家奪下，國泰金控董事長蔡宏圖、蔡政達兄弟蟬聯第二名，富邦金控蔡明忠、蔡明興兄弟居第三。去年首富頂新集團魏家四兄弟排第四，鴻海集團 (2317-TW) 董事長郭台銘位居第六。

2021 年富比士台灣富豪榜前十名

宏福國際張聰淵 (資產淨值 138 億美元) 國泰金控蔡宏圖、蔡政達兄弟 (92 億美元) 富邦金控蔡明忠、蔡明興兄弟 (79 億美元) 頂新魏家四兄弟 (78 億美元) 日月光張虔生、張洪本兄弟 (72 億美元) 鴻海集團郭台銘 (71 億美元) 旺中集團蔡衍明 (61 億美元) 廣達電腦林百里 (58 億美元) 國巨集團陳泰銘 (50 億美元) 長春集團林書鴻 (48 億美元)

今年富豪榜榜首「黑馬」張聰淵去年還在富豪榜十名之外，他創辦的華利實業 (宏福)4 月 26 日剛在中國深圳股市上市，股價大漲。該公司是全球第二大運動鞋代工廠，客戶包括 Nike(NKE-US)、Puma、UGG、Vans、Columbia 等。

富比士報導，台灣因防疫優於其他國家而能維持正常生活，在疫情肆虐的一年顯得極為難得，拜內需和科技出口強勁之賜，台灣去年經濟成長 3%，是亞洲前段班，全年外銷改寫歷史新高，台股更順勢大漲 45%，令富豪身價水漲船高，總資產價值成長三分之一至 1490 億美元。

今年 50 大富豪有 36 人資產都增加，尤其是受益於晶片短缺的半導體業。日月光的張虔生、張洪本兄弟增加金額最大，合計資產淨額一口氣增加 26 億美元，聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介身價暴增逾 150% 至 33 億美元，台積電 (2330-TW) 創辦人的資產增加 87% 至 28 億美元。

電動車趨勢也嘉惠相關產業，供應特斯拉 (TSLA-US) 電源零件的台達電 (2308-TW) 創辦人鄭崇華資產翻倍成長，石化業巨頭長春集團不只創辦人林書鴻資產成長，兒女鄭正和鄭信愛更在今年首度進榜，以合計 26.5 億美元資產排第 17 名。