台幣隨經濟走強 央行理事張建一：未來兩年是轉捩點

據彭博 (Bloomberg) 周四 (6 日) 報導，央行理事張建一表示，台灣經濟、企業持續成長，央行可能很快無法再以強而有力的方式阻止台幣走升，接下來兩年是轉捩點。

張建一接受彭博訪問時表示，若台灣企業競爭力持續提升、經濟基礎走強驅使新台幣升值，「央行將被迫尊重市場，勢必無法強而有力的減緩台幣升勢。接下來兩年將是關鍵轉捩點。」

張建一表示，美中貿易、關稅戰引發亞洲供應鏈大搬風，而美國試圖在中國以外地區生產，為許多台灣出口商提供機會，這將使央行反思幾十年來的匯率政策，因為出口商或許能在沒有外匯的支持下繼續蓬勃發展。

張建一進一步說，高達 97% 台灣企業為中小企業，且多數為出口商，面對海外客戶時，無法對外匯避險進行一定規模和縝密的操作，因此非常容易受匯率波動影響。

他說，這些企業沒有匯率避險工具，手頭現金也不足，通常收到美元貨款後便立即換回新台幣，以支付款項與薪資，若新台幣走升，這些企業不僅可能落得一場空，還可能面臨破產的風險，這將引起各種社會問題。

彭博指出，張建一的發言，代表一向低調寡言的台灣央行願意接受和容忍公開討論的最新跡象。上個月，一名現任理事和一名前任理事共同出書，討論台灣央行過去 20 年以來維持弱勢台幣政策對經濟有何影響。

張建一表示，最重要的是央行應明定貨幣政策目標，這將使理事會成員可以更深入地討論該目標。

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