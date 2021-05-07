美股4月股票回購創4年來次高 華爾街：有利多頭 趨勢將延續至5月

美國上市企業 4 月庫藏股回購達 2090 億美元，是 2018 年川普宣布減稅後單月次高紀錄。華爾街認為大規模回購對多頭市場是好消息，且企業將在 5 月繼續回購。

2018 年 6 月時任美國總統的川普宣布企業稅降低至 21%，當月企業公布庫藏股回購的規模高達 2180 億美元。

如今，儘管企業群起反對現任總統拜登的加稅計畫，但在經濟自疫情中快速復甦的情況下，企業執行庫藏股回購的意願仍大增。

研調 EPFR 分析師 Winston Chua 表示：「這次的財報季將會出現大規模的庫藏股回購，5 月至今庫藏股回購規模可望再上升，預計將會持續幾周。」

5 月第一周，藥廠禮來 (LLY-US) 公布 50 億美元的回購計畫，許多其他公司也宣布類似的計畫。Chua 說，歷史上庫藏股回購的規模與標普 500 指數有高度相關性，不過對指數並不會有持續性的影響。

企業新庫藏股回購規模與標普 500 指數走勢 (圖: Marketwatch)

由上圖可見庫藏股回購量與指數有一定的相關，龐大的庫藏股回購是周四標普 500 指數逼近歷史高點的原因之一，該指數今年迄今已上漲 11.9%。

美國上市公司第一季財報也普遍優於預期，Refinitiv 總計標普 500 指數已公布財報的 419 家企業中，有 88% 表現優於華爾街平均預期，創 1994 年追蹤企業表現以來最高紀錄。

不過，債券投資人擔心，企業使用自公司債市場募集的大量資金來執行庫藏股回購、推高股價，將非常不利企業本身。

去年疫情爆發期間，美國企業債務創新高，主要使用較低的利率對到期債務進行再融資。債市當中，擁有投資等級信評的企業一直是回購常客，如蘋果 4 月宣布執行 900 億美元的股票回購計畫。