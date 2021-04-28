〈財報〉Alphabet Q1獲利連兩季破紀錄 宣布回購股票 盤後漲逾4%登一年高點

搜尋引擎龍頭 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 公布第 1 季財報，營收遠勝市場預期，獲利連兩季改寫公司新高，反映企業為了搭上經濟重啟順風車擴大數位廣告支出，該公司並宣布 500 億美元庫藏股計畫，盤後股價大漲 4.5%，登上 52 周新高。

Alphabet 盤後上漲 4.5% 至每股 2394 美元。該股去年上漲 80%，落後其他 FAANG，反映其業務和經濟重啟的密切關係，但這也是造就 Alphabet 第 1 季強勁表現的主因。

Alphabet 第 1 季營收年增 34% 至 553 億美元，獲利猛增 162% 至 179 億美元、超越去年第 4 季寫下的 152 億美元紀錄，兩者都高於市場預期。

F 2021 Q1(3 月 31 日止) 財報關鍵數字

稀釋後 EPS：26.29 美元 vs. 15.82 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收：553.1 億美元 vs. 517 億美元 (Refinitiv 調查共識)

淨利：179.3 億美元

各部門營收表現

YouTube 廣告：60.05 億美元 vs. 57 億美元 (StreetAccount 調查共識)

Google 雲端：40.5 億美元 vs. 40.7 億美元 (FactSet 調查共識)

總流量獲取成本 (TAC)：97.1 億美元 vs. 92.5 億美元 (FactSet 調查共識)

Google 搜尋與其他：318.79 億美元 vs. 299 億美元 (Bloomberg 調查共識)

其他賭注：1.98 億美元

第 1 季廣告營收達到 446.8 億美元，比去年同期成長 32.3%，寫下至少四年來最快增速。如此強勁的成長和較低的比較基期有關，去年第 1 季最後幾周受到疫情打擊，廣告支出大幅下滑。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 表示，財報結果反應消費者網路活動增加，以及各項業務廣告營收的成長。

不過 Porat 拒絕評論消費者行為和廣告支出趨勢是否會延續下去，也迴避是否在旅遊或其他產業看到支出顯著回升的跡象。

YouTube 是疫情期間的社群媒體贏家，該平台第 1 季廣告營收勁增 49% 至 60.1 億美元。

Google 雲端營收年增 46% 至 40.5 億美元，大致符合市場預期。雲端事業第 1 季虧損 9.74 億美元，較去年同期大幅縮減。

第 1 季投資價值攀升 48.4 億美元，但 Alphabet 並未揭露是哪一項投資的效益。

包含生命科學事業 Verily 和自駕車業務 Waymo 的「其他賭注」，第 1 季營收攀升至 1.98 億美元，虧損略擴大至 11.5 億美元。

宣布 500 億美元庫藏股

申報文件顯示，Alphabet 董事會在 23 日批准額外庫藏股計畫，規模高達 500 億美元。該公司上一次庫藏股計畫在 2019 年，規模 2500 萬美元。

儘管投資人依然擔心隱私爭議和反壟斷訴訟恐影響 Google 廣告業務，但真正衝擊還很遙遠，例如其中一項關鍵審判結果要等到 2023 年才會揭曉。

歐美執法機關正討論對 Google 等科技公司實施新的監管措施，主要針對隱私和人工智慧 (AI)。另外，串流媒體設備 Roku 周一指控 Google 利用 YouTube 壟斷地位推行違反競爭的條款，由於雙方談判破裂，Roku 用戶可能無法使用 YouTube 電視服務。