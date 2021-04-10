庫藏股回購增內部人卻大肆賣股？小心企業高層左手換右手

美股第一季企業內部人拋售達多年來新高，但企業庫藏股回購同時激增，研究發現，企業高層很可能積極用左手賣持股、右手回購，對看多市場的投資人而言不是個好消息。

內部人交易用內部高層交易帳戶進行交易，對企業後市多是利大於弊，然而，若使用公司的現金進行庫藏股回購，歷史數據來看多數是錯誤的決定。

Informa Financial Intelligence 數據分析師 Winston Chua 表示，今年第一季度內部人賣股創下 14 年來新高，同一時間，企業庫藏股回購也在加速，第一季回購總量是過去 7 個季度以來最多的。

以標普 500 指數來看，過去 15 年以來，最低的庫藏股回購率發生在 2009 年 3 月和 2020 年 3 月的熊市低點。理論上，企業執行庫藏股回購的時機如果判斷得宜，庫藏股回購率應在熊市期間達到最高，而非最低。

標普 500 庫藏股回購率變化 (圖: Marketwatch)

Research Affiliates 創始人 Rob Arnott 表示，內部人買股與庫藏股回購的走勢並非偶然，企業高層在宣布庫藏股回購期間便能出售自身持股，且不會影響市場流通。

這是 Arnott 的假設，不過，倫敦商學院的 Alex Edmans 等學者 2018 年於金融研究評論發表的股權生效 (Equity Vesting) 月份的新聞投資策略中，便曾發現類似現象。

該研究發現，美國企業執行長通常會在股權生效月份操縱新聞，提高利多新聞的頻率，並延後或壓下中立、負面的新聞。

企業高層操作這種利多新聞策略的其中一個方法，便是對外宣布新的股票回購時間。該研究認為企業 CEO 的操縱導致股票價格和市場流動性暫時上升，而 CEO 便能從中獲利了結。

這證明為何高層拋售股票時，股票市場仍然保持如此強勁，股票回購的增加減輕拋售的修正，而歷史數據也表明，庫藏股回購僅暫時延後內部人拋售的影響。