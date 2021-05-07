新光銀行數位新里程 活躍用戶3年倍增提前達標

新光金 (2888-TW) 旗下新光銀行近年來全力發展數位金融，且搭配生活化的行銷活動及社群媒體溝通，去 (2020) 年底推出的 Omni-U 數位存款帳戶，今年第一季已達成活躍用戶 3 年倍增的目標，較原訂計畫提前三季。

新光銀行表示，2018 年達成第一次數位活躍用戶倍增時，便期許 3 年後能夠再次倍增。去年因疫情降低客戶到分行臨櫃交易的頻率，但對金融服務需求更殷切，觀察到數位通路已成為客戶與銀行接觸重要的媒介，因此掌握趨勢推出 OU 數位帳戶，新開帳戶中，一半客戶都是過去從未與新光銀行往來的新客戶，這是目標提前達成的重要原因之一。

OU 數位帳戶推出時就鎖定「開戶、消費、繳費、理財」四大面向，創造 OU 數位帳戶金融與生活結合的新價值，據新光銀行統計，2020 年新光銀行數位活躍用戶較 2019 年成長 35%，連帶使數位收益成長 67%；經過分析，數位收益的最大來源基金交易，占總體數位收益超過 66%，而網路換匯收益居次，佔整體數位收益約 18%。

展望今年，新光銀行表示，數位行銷活動也扮演維繫客戶關係的重要角色，該行推出「OU can 揪 ing」揪團活動，活動一口氣拉到 8 月底，且今年將積極結合異業共創生態，串連客戶食衣住行育樂所需的生活場景，在這些策略助攻下，預計今年數位收益及數位活躍用戶仍將有 20% 以上的成長。

除了數位個人用戶成長以外，新光銀行表示，該行對推動企業金流亦不遺餘力，近日榮獲票據交換所頒發「ACH 代付業務成長優等獎」、「eACH 代收業務推廣獎」、「eACH 代收及代付業務推展獎」、「eDDA 業務推展獎」、「eDDA 網銀雙因業務推展獎」及「eDDA 行動身分識別機制業務推展獎」等六項大獎肯定，登上數位發展新里程碑。