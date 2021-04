國銀數位帳戶首季突破700萬戶創高 樂天純網銀3.6萬戶

據金管會最新統計,國銀首季數位帳戶突破 700 萬戶,創歷史新高。其中,首家純網銀樂天國際銀行第 1 季的開戶數為 3.6 萬戶。

截至今 (2021) 年 3 月底止,全體國銀數位存款帳戶開戶數合計超過 728 萬,其中,前 5 大為台新銀行 Richart 的 249 萬戶、國泰世華銀行 KOKO 的 112 萬戶、永豐銀行 DAWHO 的 79 萬戶、第一銀行 iLEO 的 55 萬戶、王道銀行 45 萬戶。

第 6 到 10 名則是中信銀 My Way 的 36 萬戶、華南銀 SnY 的 24 萬戶、聯邦銀 New New Bank 的 22 萬戶、彰化銀行 e 財寶的 19 萬戶、合庫銀行 14 萬戶。

以市占率來看,台新銀行仍以 34.28% 居冠,國泰世華銀為 15.43%、永豐銀為 10.86%,只有 3 家超過 10%。

雖然台新銀行仍稱霸數位帳戶龍頭,但與過去高峰超過 5 成相比,在後進業者也以高利活儲搶客,且優惠的上限金額可能更高,且有更多次的跨提 / 跨轉手續費,加上近來迎戰純網銀,不少數位帳戶進攻的客群不只侷限小資族,也祭出大額存款高利吸引高資產戶,加速推進數位帳戶成長。

至於兩家純網銀開戶數,在 1 月 19 日就開業的樂天銀行,首季開戶數 36905 戶;而 LINE Bank 第 1 季試營運期間開戶數為 560 戶。

LINE Bank 上周四 (4/22) 正式開業,總經理黃以孟在開業當天喊出力拚 6 月底要達 50 萬開戶數目標,也就是要擠進前 5 大,據了解,LINE Bank 開業首日開戶數超過 1.4 萬戶,若不是開行第一天因為開戶踴躍造成大當機,首日開戶數估計應該更高。