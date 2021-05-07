面板價格續揚 群創4月營收連兩個月站穩300億元

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收，在面板價格持續走揚激勵下，連兩個月營收站穩 300 億元之上，但受零組件吃緊，出貨均較上個月下滑，單月營收達 303.46 億元，月減 2.1%、年增 46.9%；累計前 4 個月營收達 1141.85 億元、年增 60.7%。

出貨方面，群創受零組件吃緊影響，4 月大尺寸出貨量達 1194 萬片、月減 10.6%；中小尺寸出貨量達 2796 萬片，月減 6.4%。

展望今年，群創表示，景氣持續穩定加溫，訂單最遠已可看到明年上半年，雖然供應鏈上，驅動 IC、玻璃基板、偏光板、PCB 等交期均有拉長狀況，但在剛性需求支撐下，面板產業已跳脫傳統景氣循環，出現結構性改變，持續朝正向健康方向發展。

報價方面，根據研調機構 Witsview 最新統計，5 月上旬各應用面板均維持上漲，其中，主流 32、55 吋電視面板，平均價格達 85、218 美元，較 4 月下旬上漲 2、5 美元；27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格上漲達逾 1 美元，5 月上旬平均價格達 90.7、40.9 美元。