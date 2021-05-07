〈尖點法說〉鑽針生產及代鑽孔業務 今年將再增1成

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 積極擴大核心本業規模，總經理林若萍今 (7) 日在法說會表示，看好 2021 年下半年大幅成長的需求，去年完成產能擴充後，預計今年至少再投資 3.5-4 億元，擴充鑽針產能及代鑽業務能量，增幅估 1 成。

也就是說，尖點鑽針產出量，目前已由 2100 萬支提高為 2300 萬支，增加 10%，預計今年底將再擴充到每月 2500 萬支。

尖點 2020 年第四季在台灣增加鑽孔服務廠，整體鑽孔營運規模增加 20%，以因應 ABF 載板、伺服器板及汽車板客戶的鑽孔需求。

尖點原來在台灣代鑽孔以雷設鑽孔為主，去年新增機械鑽孔新服務，林若萍說，在現有代鑽孔業務量能為基礎下，尖點今年也將再擴充 10% 代鑽孔能量。

尖點 2021 年營收 7.8 億元，毛利率 32.41%，季減 0.22 個百分點，年增 2.5 個百分點，稅後純益 9265 萬元，季減 11%，年增 3.33 倍，每股稅後純益為 0.65 元。

對於 2021 年第二季的展望，林若萍預估，營收將較第一季雙位數成長，毛利率也將較第一季的 32.41% 有微幅成長，不過，依過去業務成長軌跡來看，下半年才是業務、營收的旺季。

尖點 2021 年第一季銷售組合方面，PCB 鑽針佔合併營收 60.9%，鑽孔服務佔合併營收 39.1%。第一季的鑽針業務產能利用率為 9 成，代鑽孔服務產能利用率為 6 成。

尖點預計今年資本支出為 3.5-4 億元，但在市場需求增加之下，今年下半年不排除再增資本支出。