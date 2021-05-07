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房地合一新制來了 隱形富豪布局資產傳承有秘密武器

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
房地合一新制來了！高倍數保額保障保險商品協助隱形富豪布局資產傳承。(圖：南山人壽提供)
房地合一新制來了！高倍數保額保障保險商品協助隱形富豪布局資產傳承。(圖：南山人壽提供)
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政府近期修正房地合一稅制，進一步調整交易房地的持有時間及課徵稅率，讓許多已置產民眾更關切自身荷包是否會縮水，高資產族群往往已累積一定的房地資產，如何讓自身房地資產能夠維持資產保存增值，又順利有效地傳承給下一代成為重要課題，南山人壽、華南銀行都建議，可透過高倍數保額保險作為「隱形富豪」財富管理規劃的秘密武器。

截至去年 12 月底，華南銀行是國內銀行業中取得「國際認證理財規劃顧問」(CFP) 超過 100 位以上的五家銀行之一；且為首家導入「退休理財顧問」(RFA) 認證的公股銀行，其財富管理團隊目前有 130 名國際認證理財規劃顧問 (CFP) 與 69 名退休理財顧問 (RFA)，為民眾提供專業的財富管理與退休規劃建議。

華南銀行指出，觀察近年隨著市場風向改變，客戶財富傳承規劃及風險保障的需求漸增，因此建議民眾可以將「高倍數保額保險」作為規劃自身財富管理及風險保障的優先選項，不僅預存身故風險保障，又有分期定期給付保險金的功能，協助高資產族群完善規劃資產傳承及風險保障。

「有土斯有財」，購置房地產一直是多數國人資產規劃的主要方式之一，根據南山人壽觀察，隨著退休潮到來及資產傳承觀念的提升，許多已累積一定房地資產的一代隱形富豪，都十分關注如何將房地資產順利傳承移轉給下一代。

南山人壽建議這類有需求的高資產族群，應即早布局資產傳承相關規劃，並留意身故後繼承房地產，繼承人需先繳納足額的遺產稅才能順利繼承，需提前規劃並準備資金。

南山人壽指出，高倍數保額保險具有三大特色：(1) 繳費期間可選擇 1、2 或 6 年；(2) 身故保障倍數高，滿足客戶保額不足需求；(3) 保險金可分期定期給付受益人 (年給付、月給付)。

此外，高倍數保額保險可針對不同客群滿足不同需求。高資產族群可透過高倍數保額保險做好高額保障，為繼承人準備好足夠資金，做好資產傳承與管理；微富族群也可透過這類型保險商品，拉高保額規劃同時，做好退休規劃準備；一般小資族則可透過分期繳費方式購買，做好人身風險規劃。

不過，南山人壽提醒，民眾購買保險商品應留意確認保障範圍，及給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。

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