認列立訊評價損失 緯創Q1純益大減95% EPS 0.04元探逾5年新低

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (7) 日公布首季財報，受持股中國立訊集團股票評價損失衝擊，業外損失高達 18.37 億元，衝擊本業獲利，單季純益僅達 1.13 億元，季減 95.14%、年減 84.44%，每股純益 0.04 元，探近 21 季新低。

緯創首季營收 1773.59 億元，季減 23.73%、年增 2.06%，毛利率 5.95%，季增 0.31 個百分點、年增 1 個百分點，營益率 1.73%，季減 0.12 個百分點、年增 0.64 個百分點；但受業外認列立訊股票評價損失拖累，單季稅後純益僅 1.13 億元，季減 95.14%、年減 84.44%，每股純益 0.04 元，為 2016 年首季以來新低。

緯創去年以人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元) 出售旗下昆山、江蘇子公司給中國立訊集團，同時為加深雙方策略合作夥伴關係，透過中國 4 家子公司取得中國立訊精密人民幣約 30 億元 (約新台幣 126 億元) 有價證券，持股比達 0.81%。

但立訊股價今年以來持續下跌，以 3 月 31 日收盤價人民幣 33.91 元計算，對比去年 12 月 31 日收盤價 56.12 元，波段跌幅高達 39.57%，緯創持股帳面價值也因此大減。

另一方面，緯創今日也公告 4 月合併營收達 682.2 億元，月減 1.26%、年增 2.01%；累計前 4 個月營收達 2453.59 億元、年增 2%。出貨方面，4 月筆電、桌機、伺服器出貨量均較 3 月下滑，出貨分別達 200、70、20 萬台，顯示器則持平上月達 120 萬台。

緯創表示，第 2 季將逐步邁入傳統電子產品旺季，營運可望恢復成長，預期筆電、桌機、顯示器都將季增雙位數，伺服器同樣保持成長，全年維持筆電出貨量雙位數成長目標。