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〈美股盤前要聞〉市場關注美國最新就業數據 美股期貨走升

鉅亨網編譯凌郁涵
市場關注美國最新就業數據 美股期貨走升(圖片：AFP)
市場關注美國最新就業數據 美股期貨走升(圖片：AFP)
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美國即將公布 4 月失業率及非農就業數據。美股期貨週五 (7 日) 走升，道瓊期貨漲 0.28%，標普 500 期貨漲 0.24%，那斯達克 100 期貨漲 0.27%。

1. 聯準會：經濟復甦預期激發投資潮

聯準會 (Fed) 周四 (6 日) 公布半年度金融穩定報告，警告股票暴漲、Reddit 激起的迷因股風潮，以及 Archegos 爆倉帶來的風險，已隨著美國經濟復甦與投資者的胃口而增加。聯準會警告，一旦風險胃納縮小，資產價格可能大跌。

報告指出，高資產價值一部分反應公債殖利率持續低落，然而以歷史水準相比 (就算以剔除公債殖利率的指標評估)，某些資產價值仍顯得極高，「在這個情況下，一旦風險胃口下滑，資產價格可能會大跌。」

聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 在報告中表示：「鑑於投資人對強勁經濟反彈滿懷熱情，現在密切監視系統風險、確保金融系統有彈性顯得至關重要。」

2. Square Q1 營收年增近 3 倍

Square (SQ-US) 周四 (6 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第一季財報，拜比特幣之賜， Q1 營收年增 266%，大幅優於市場預期，公司表示，Seller、Cash App 生態系成長動能強，4 月已繳出亮眼成績。

Square 在財報聲明中表示，第一季營收受惠於比特幣大幅成長，但未來幾個季度中，由於客戶需求或比特幣市場價格的變化，比特幣收入可能會發生波動。

Square 預估，Seller 生態系 4 月毛利年成長率有望超過 135%，Cash App 生態系年增 130%。不過財務長 Amrita Ahuja 在電話會議上表示， 5 、6 月的成長會變得更加艱難，預計成長放緩。

3. Peloton 首季營收猛增 141%

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 周四（6 日）公布 2021 會計年度第三季財報，疫情帶動全球居家健身潮，營收猛增 141% 優於預期，盤後大漲 5.57%。針對跑步機意外事件，派樂騰表示正全力修補問題，並宣布延後推出新品以提升安全性。

派樂騰第三季淨損降至 860 萬美元，合每股虧損 0.03 美元，優於去年同期淨損 5,560 萬美元 (每股虧損 0.2 美元)，也優於分析師預估的每股虧損 0.12 美元

第三季總營收從去年同期的 5.246 億美元飆升 141% 至 12.6 億美元，優於華爾街分析師預估的 11 億美元

4. 超越肉類連 3 季虧損大於預期

超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 週四 (6 日) 盤後公布 2021 會計年度第一季財報，其虧損大於市場預期，係因顧客尚未返回餐廳，且雜貨消費者也不再囤貨。

超越肉類第一季淨損 2730 萬美元，即每股虧損 43 美分，不含早期債務清償費用，則每股虧損 42 美分，與去年同期純益 180 億美元或每股獲利 3 美分的光景大不同。

這是超越肉類連續第三季虧損大於預期。該公司一直在重新投資其業務，以打造全球事業定位，例如目前在中國和荷蘭都設有生產設施

5. Roku 首季財報虧轉盈

影音串流設備大廠 Roku(ROKU-US) 周四盤後（6 日）公布 2021 會計年度第一季財報，營收猛增 79% ，且轉虧為盈，並發布樂觀的第二季財測。

Roku 首季淨利 7,630 萬美元，合每股盈餘 0.54 美元，扭轉去年同期虧損 5,470 萬美元或每股虧損 0.45 美元；營收從 3.208 億美元增至 5.742 億美元。平台業務首季營收 4.665 億美元，較去年同期成長一倍，媒體設備銷售營收為 1.077 億美元

Roku 首季新增 240 萬活躍用戶，總活躍用戶達到 5,360 萬人，而第一季用戶在平台上的總觀看時間平均達到 183 億小時，高於去年第四季的 170 億小時。

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