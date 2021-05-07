〈財報〉Peloton首季營收猛增141% 全力修補跑步機問題 盤後漲逾6%

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 周四（6 日）公布 2021 會計年度第三季財報，疫情帶動全球居家健身潮，營收猛增 141% 優於預期，盤後大漲 5.57%。針對跑步機意外事件，派樂騰表示正全力修補問題，並宣布延後推出新品以提升安全性。

派樂騰 (PTON-US) 周四盤後一度重挫逾 6%，隨投資人消化財報消息，股價彈升 6.14% 至每股 88.92 美元，延續收盤漲勢。

派樂騰日前因用戶使用跑步機時發生意外喪命，該公司緊急將跑步機召回 Tread+ 和 Tread 所有的跑步機，股價在周三暴跌 14.6%。執行長 John Foley 在財報電話會議上表示，將配合美國消費品安全委員會（CPSC）調查，並盡快讓跑步機重返市場。

Foley 說，維修與審查過程約需 6 至 8 周時間甚至更久，目前無法提供銷售或重新上架日期。

此外，為提升跑步機安全性，派樂騰原定 5 月 27 日在美國推出的 Tread 新款低價跑步機將延後上市，以增加安全功能。

Q3（截至 3 月 31 日）財報關鍵數據

營收：12.6 億美元 vs. 11 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

每股虧損： 0.03 美元 vs. 0.12 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

健身器材銷售營收：10.2 億美元，年增 140%

訂閱營收：2.394 億美元，年增 144%

派樂騰第三季淨損降至 860 萬美元，合每股虧損 0.03 美元，優於去年同期淨損 5,560 萬美元 (每股虧損 0.2 美元)，也優於分析師預估的每股虧損 0.12 美元。

第三季總營收從去年同期的 5.246 億美元飆升 141% 至 12.6 億美元，優於華爾街分析師預估的 11 億美元。

派樂騰表示，銷售成長的部分原因是預期交付量成長速度加快。該公司在上一季宣布計畫在半年內投資 1 億美元，加速海運與空運發展，提升貨運速度，並且為激增需求擴大產能，近期也斥資 4.2 億美元收購健身器材商 Precor。

執行長 John Foley 周四在給股東的信中表示：「雖然在業務發展上以取得進展，但在減少各地區的配送產品時間上仍有許多努力的空間。」

派樂騰第三季共有 208 萬線上健身訂閱用戶，比去年同期成長 135%，平均每月線上用戶流動率為 0.31%，創下 6 年新低，流動率越低代表用戶流失率越低。