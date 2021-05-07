欣陸投控Q1純益創8季新高 每股賺0.58元

欣陸投控 (3703-TW) 今 (7) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 4.81 億元，創 8 季以來新高，季增 18.77%，年增 35.8%，每股純益 0.58 元。

欣陸投控 2021 年首季營收 65.53 億元，毛利率 15.64%，季增 1.1 個百分點，年減 1.21 個百分點；稅後純益 4.81 億元，創 8 季以來新高，季增 18.77%，年增率 35.8%，每股純益 0.58 元。

欣陸投控 2021 年第一季底，營造事業的工程存量為 667 億元，相當於營造事業 2020 年合併營收的 4.7 倍；不動產開發事業尚未交屋的已售房地銷售合約總價為 163 億元，相當於不動產開發事業 2020 年合併營收的 2.8 倍；環境工程事業在手合約餘額為 405 億元，相當於環境工程事業 2020 年合併營收的 13 倍。

欣陸投控指出，旗下三大事業體首季度的合併營收均較去年同期成長，其中以不動產開發事業 (大陸建設) 與環境工程事業 (欣達環工) 成長最為顯著。不動產開發事業營收成長主要受惠於琢白、宝格及丽格等建案交屋；環境工程事業營收成長主要來自高雄市臨海污水處理廠暨再生水廠，及銅鑼科學園區污水處理廠相關水務工程。

欣陸投控指出，三大事業體第一季稅後純益也較去年同期顯著成長，使集團稅後純益成長 35.8%。不動產開發事業和環境工程事業皆因營收增加，帶動稅後純益成長。營造工程事業 (大陸工程) 則主要受惠台灣土木專案毛利貢獻增加。

欣陸投控 2020 年稅後純益 15.39 億元，創歷史新高，每股純益 1.87 元，每股擬配發現金股利 1.4 元。