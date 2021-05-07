騰輝-KY首季獲利創新高 每股純益2.72元

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (7) 日同步公告 4 月營收與第一季財報，4 月營收 6.68 億元，創新高；第一季稅後純益 1.92 億元，也創新高，季增 1.59 倍，年增 79.6%，每股純益 2.72 元，主要受惠產品結構優化，特殊高毛利材料貢獻。

騰輝 - KY 第一季營收 16.1 億元，創新高，毛利率 33.01%，季增 4.3 個百分點，年增 3.16 個百分點；稅後純益 1.92 億元，同創高，季增 1.59 倍，年增 79.43%，每股純益 2.72 元。

騰輝 - KY 自 2020 年 12 月恢復業績動能起，業績逐月遞增，3、4 月更連連衝破 6 億元關卡，4 月並以 6.68 億元續創新高。

騰輝 - KY 業績動能主要來自產品結構優化，特殊高毛利材料、如散熱基板出貨年增 50%，而高速低損耗材料每月業績也逐步增加，汽車板則受惠車市復甦，成長力道也達年增 50% 以上；今年雖因原物料價格大幅上漲，但在營收持續成長，加上特殊材料營收大幅提升下，第一季稅後純益年增 79.6%。

騰輝 - KY 指出，車載應用回溫、電動車進入大幅增長、散熱材料及軍工等應用材料訂單恢復，高速低損耗材料也已逐月放量，看好今年市場，未來營運可望逐季成長，毛利率也將維持高檔。

其他高階產品包括遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板，及半導體封裝應用的樹脂材料，仍陸續在各終端客戶測試，未來可望切入高階載板電子材料應用。

據國際能源總署 (IEA) 最新報告預測, 電動車的全球保有數, 將從 2020 年底的 1000 萬輛, 成長到 2030 年的 1.45 億輛，若各國政府更積極導入，可能成長到 2.3 億輛，騰輝 - KY 散熱材料在電動車的發展與成長，將成為未來公司營收獲利焦點。