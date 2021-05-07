東元首季純益年增146% 每股賺0.53元 登同期新高

東元 (1504-TW) 受惠國內外市場需求成長，加上成本費用控制得宜，第 1 季雙率雙升，稅後純益 11.02 億元，季增 40.7%、年增 146.46%，每股純益 0.53 元，創同期新高。

東元第 1 季營收 119.91 億元，季減 3.9%、年增 9.6%；毛利率 26.6%，季增 6.04 個百分點、年增 1.77 個百分點；營益率 11.64%，季增 4.74 個百分點、年增 4.06 個百分點。

東元表示，隨著疫情逐漸受到控制，國內外經濟活動明顯改善，各項業務需求持續成長，成本費用調整控制下，推升首季毛利率創歷史同期次高、營益率則創新高。

東元今日也公布 4 月營收 41.82 億元，月減 5.74%、年增 22.66%；累計前 4 月營收 160.93 億元，年增 15.59%。

東元積極投入三大項目包括智慧綠能、智慧城市與智慧製造，預計未來三年可帶來 200 億元營收，占整體營收比重 4 成。

此外，看好國內外市場對電動車馬達需求量逐步擴大，旗下產品包括 EV 馬達、車用馬達與驅動器二合一產品，以及與捷能動力策略合作開發三合一 (馬達、驅動器、齒輪) 動力系統等，估今年電動車馬達營收貢獻上看 3 億元，明年倍數成長。