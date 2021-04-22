〈東元改選前哨戰〉邱純枝再反擊黃育仁 批如今背後插刀

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (22) 日表示，去年寶佳積極增加東元持股，當時並不清楚寶佳意圖，與包括黃育仁等董事會成員並肩合作防堵，不過上 (3) 月黃育仁辭去常務董事職位，後續又透過不同方式傷害東元，過去的誠信已不在、有如背後插刀。

寶佳 2019 年開始持續買進東元股票，並成東元單一最大股東，東元為防堵，去年陸續祭出私募增資稀釋寶佳持股、股東會更改公司章程、引進華新入股等。

邱純枝指出，過去一年與黃育仁等董事會成員共同作戰抵抗寶佳，沒想到黃育仁辭去東元所有職務，透過不同方式傷害東元，原本雙方建立起合作關係，但對方都充滿算計。

邱純枝表示，黃育仁以改革當成經營訴求理念，出來競選今年董事會，從公司治理來看，旗下經營團隊都願意接受批評與指教，只是對方許多想法，讓此次董事改選背後似乎有許多怨恨，無法判斷黃育仁是要帶領公司改革，還是基於仇恨。

黃育仁上直播節目直言東元是一言堂，且發言都遭到阻擋，對此，邱純枝反駁，對方應提出具體內容，敬老尊賢是台灣美德，對各主管來說，長輩意見若對經營有幫助可採納，此外，公司除有董事會，也定期召開常董會，該會沒有集團會長黃茂雄，黃育仁可在會中提出營運方針。

黃育仁日前提到，東元過去 6 年研發費用占比從平均約 3% 降到 2%，低於競爭對手，未來應提高研發費用，邱純枝則回應，公司早就成立東元綜合研究所，將既有技術拓展新應用，雖然企業投入創新應用是根本，但公司不是學術研究機構，不能無限制投入研發，對東元來說，應珍惜既有資源來創造更多成果。

邱純枝指出，東元持有菱光部分股權，站在股東立場來看，黃育仁作為董事長喊出每年研發費用占比達 8-9%，是東元的數倍之多，但卻未反映在營收、獲利，實質上的創新應用又有何意義。

東元股東會將改選全面董事，邱純枝指出，去年整體集團持股確實有調整，其中增加子公司對母公司的持股數，雖然目前無法估計可掌握的持股數，但力拚公司提出的 11 席人選「全壘打」，並相信外資重視公司治理且肯定營運績效。