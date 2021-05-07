富邦金正式回函日盛金 將派協商團隊與員工代表協商

為持續共創勞資和諧環境，富邦金控 (2881-TW) 今 (7) 日正式發函日盛金控 (5820-TW) 暨轄下子公司，回應日盛銀行工會團體協約的協商訴求。富邦金控表示，重視日盛員工權益，將於近期指派員工權益協商團隊與日盛銀行工會及員工代表協商，傾聽日盛員工心聲。

富邦金表示，同時，也敦請日盛金控暨轄下子公司若有遇涉及員工權益等事項（包括但不限於團體協約、勞動條件)，可即時通知富邦金控，公司將指派參與協商，共創勞資和諧工作環境。

富邦金控於日前收到日盛銀行來函，函文中表示，日盛銀雖已成立專案協商小組，並已召開專案會議，惟日後實際團體協約的履行，實為合併案後存續公司即富邦金控權責，且日盛金控董事會改選在即，日盛銀行現任董事會實難作出重大決定，故希望富邦金控派員參與日盛銀行工會團體協約的協商，以保障全體員工權益。

富邦金控於接到日盛銀行來函後，今日主動發文表示，富邦金控於 3 月 30 日交割後雖已取得日盛金控已發行普通股股份總數 53.84%，但目前尚未取得日盛金控實質經營權，也並未掌握日盛金暨轄下各子公司的實際運作情況，為創造勞資和諧環境，富邦金樂意與日盛金暨轄下子公司之工會或員工代表會面，傾聽日盛員工心聲，瞭解各項訴求。

同時，富邦金控也於函文中表達，為利之後日盛金控之最大股東富邦金控整體規劃員工勞動條件及相關權益事項，將請日盛金控暨轄下子公司若有遇涉及員工權益等事項 (包括但不限於團體協約、勞動條件)，可即時通知富邦金控，在尊重日盛金控暨轄下公司之公司治理架構下，由富邦金控指派協商團隊，與工會或員工代表進行協商，公平一致對待全體員工，共創勞資和諧工作環境。

富邦金再次重申，長期以來，富邦金控與企業工會組織均維持良好的互動關係，共創勞資和諧的環境，且率先民營金控於 2015 年與工會簽訂台北富邦銀行及富邦證券之團體協約，並獲得勞動部頒獎表揚。