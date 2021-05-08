抗議無效 中國三大電信商將遭紐交所下市

中國聯通在內的中國三大電信商周五 (7 日) 各自表布聲明表示，由於針對美國投資限制提出的上訴遭駁回，將從紐約證券交易所 (NYSE) 下市，預料 10 天後生效。

三大電信商分別為中國聯通、中國移動和中國電信，根據他們的公告，紐交所維持其美國存託股票 (ADS) 下市的決議。

美國前總統川普執政時期頒布行政命令，對中國企業設下投資限制，而現任總統拜登上台後，三家公司很快提出上訴，銀行、投資機構也敦促拜登政府收回成命，但消息人士透露，由於貿易、人權、南海問題緊張局勢加劇，拜登可能將延續川普時期的政策。

中國聯通在聲明中說，根據《美國 1934 年證券交易法》規則，下市將於向美國證券管理委員會 (SEC) 提交表格的 10 日後生效。

華爾街日報 (WSJ) 指出，下市對三家電信商幾乎沒有影響，雖然三者的 ADS 從 1 月 11 日就暫停交易至今，但在港股掛牌的股票仍在交易，交易量也比 ADS 大得多，中國投資人也持續買進三家公司的股票。

根據三家電信商的聲明，ADS 持有人可以根據憑證協議的條款和條件，將手中持股交還給紐約梅隆銀行並換取普通股。

不過未在投資限制令生效前賣出的一些美國小股東不但無法交易，也不能換回普通股。

限制令發布迄今，三家公司港股掛牌股價表現各異。中國電信 (0728-HK) 股價已經收復失地，迄今上漲約 6%，但中國移動 (0941-HK) 迄今下跌 5%，中國聯通 (0762-HK) 更重挫 15%。