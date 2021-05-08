股王換人做、台股再爆巨量、鴻海結盟國巨 本周大事回顧

鴻海與國巨本周首度宣布，將合資成立新公司，為半導體布局跨出一大步，台股本周寫下兩樣新記錄，包括矽力擠下大立光，成為新科股王，以及單日、單周成交量再爆新天量，達 6723 億元、2.69 兆元，指數上下劇烈震盪，周 K 終止連六紅，下跌 281 點或 1.6%，收在 17285 點，以下是本周大事回顧：

矽力攻上 3300 元 終結大立光十年股王紀錄

大立光 4 月營收 33.9 億元，創五年同期新低，且 5 月還會較 4 月下滑，6 月也看不到，營收表現疲軟，股價應聲下挫，而矽力持續受惠半導體需求強勁，營收屢屢創高，前景營運樂觀，本周終場攻上 3300 元擠下大立光，成為新科股王，也終結大立光蟬聯十年的股王紀錄。

台股上下劇烈震盪 899 點 單周爆出 2.69 兆元新天量

隨著台股連續六周拉出紅 K 棒，更接連突破萬六、萬七大關，本周上下劇烈震盪，高低點落差高達 899 點，更爆出 2.69 兆元的新天量，超過先前寫下的 2.45 兆元紀錄，相比去年同期的成交量 9096 億元，更提升 196%，增幅相當驚人。

鴻海結盟國巨 半導體布局邁大步 順勢加速電動車發展

鴻海與國巨本周共同宣布，合資成立國瀚半導體 (XSemi Corporation)，預計第三季成立，共同切入半導體相關產品的開發與銷售，初期鎖定平均單價低於 2 美元的功率、類比等 IC 產品。

此次也是鴻海董事長劉揚偉提出 3+3 轉型方向以來，鴻海集團在半導體方面首度邁大步，且功率及類比 IC 在電動車用半導體中占比高達 9 成，鴻海也能藉此順勢完善電動車布局。

台塑集團示警購料氛圍趨觀望 價格漲勢恐觸頂

台塑四寶本周指出，隨著美國因暴風雪停工的產能逐漸恢復出口，加上高價石化、塑膠產品排擠下游廠商獲利，客戶無法轉嫁高價原料成本，市場購料氛圍轉趨觀望，台化預期，產品價格振盪及市場觀望氣氛仍會持續存在，不過，三寶仍維持第二季營收季成長的看法。

4 月出口值連十紅 Q2 可望突破千億美元

財政部統計處公布 4 月出口值，受惠科技電子、傳產同步成長，4 月出口值達 349.6 億美元，創連 10 紅紀錄，且在疫情與新興科技需求帶動下，加上產能吃緊，上半年出口淡季不淡，增幅可望改寫近十年最大擴張幅度，預估最快第二季，單季出口值就有機會達千億美元規模。