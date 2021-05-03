〈矽力年報〉今年研發費用21億元起跳 著重車用、伺服器等高階產品

新科股王矽力 KY(6415-TW) 今 (3) 日公布股東會年報，內容指出，去年研發費用達 21.61 億元，創下歷史新高，預期今年將持續投入新品、新技術開發，研發費用至少 21 億元起跳，將著重汽車電子、工控、5G 通訊、伺服器等高階應用產品。

矽力指出，儘管 2020 年全球壟罩在充滿艱難與不確定的環境中，但公司仍掌握危機下的機會，過去投入的研發、累積的技術能力也逐步發酵，在各產品的市占率增加，同時擴充新的產品應用，推升去年營收 138.76 億元，年增 28.8%，交出亮眼成績單。

從四大產品線來看，矽力消費性電子 (Consumer)、工業用 (Industrial)、資訊 (Computer) 及網通產品 (Communication) 去年皆穩定成長，特別是資訊、網通產品受惠疫情、5G 趨勢帶動，業績成長最顯著。

矽力表示，為推動公司持續成長，將積極投入產品研發和市場開發，同時開發更先進的製程，配合更多高階產品需求。

矽力說明，去年隨著自有製程技術導入 G3 平台，生產比重逐年增加，2020 年底約達 20%，預計 2021 年底可達 30-40%，同時著手下一代製程開發，除了可配合新品研發，提高公司技術能力、產品競爭力，也能有效增加產能利用率。

矽力因積極投入研發及製程技術，相關專利數量持續增加，累計至 2020 年底已取得專利權授權數量達 1357 項，授權地區包括中國、美國、台灣、日本及印度等，其中在 2020 年新增專利權超過 215 項。

針對新品研發，矽力補充，2020 年 5G 基地台的應用、5G 手機充電產品等均已量產，車用產品經過多年努力後，也陸續取得車規認證，2021 年已開始量產，今年將持續著重汽車電子、工控、5G 通訊、伺服器等高階應用產品，研發費用不低於 21 億元。

展望今年，矽力表示，公司將不斷擴充多元且全方位的產品線，積極擴展全球銷售管道，並投入未來趨勢產業，包括 5G 通訊設備及用戶需求、車用電子、伺服器電源應用、智慧與自動化工業產品，以及擴充消費電子領域，提高產品整合度，增加產品應用類別。