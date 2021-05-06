矽力再登股王 改寫新高價3285元 市值居IC設計第三大

台股今 (6) 日早盤大漲，股后矽力 - KY(6415-TW) 也重起漲勢，早盤一度逼近漲停，最高達 3285 元，依現有股本推算，市值達 3061 億元，超越瑞昱 (2379-TW)，僅次於聯詠 (3034-TW)、聯發科 (2454-TW)，位居 IC 設計市值第三大。

依各家業者今日最高價計算，矽力市值首跨 3000 億元大關，達 3061 億元，瑞昱約 2661 億元、聯詠為 3377 億元、聯發科達 1.6936 兆元。

矽力今年受惠手機、資料中心、面板等需求持續強勁，加上車用新品貢獻、取得產能增加，營收估可達成每年成長 20-30% 的目標，續創歷史新高，且由於產品組合改善，毛利率也回升至 45-49%。

矽力今年也在年報首度揭露環境光感測器 (ALS) 產品，進入心率血氧偵測等醫療應用領域，同時，首顆訊號鏈產品也已量產，可望提高非電源管理產品的營收比重。

為持續追求成長，矽力也不斷投入研發，去年研發費用達 21.61 億元，創下歷史新高，預期今年將持續投入新品、新技術開發，研發費用至少 21 億元起跳，將著重汽車電子、工控、5G 通訊、伺服器等高階應用產品。