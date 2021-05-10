日立鐵路車輛在英國出包 金屬龜裂造成停駛

根據《日本經濟新聞》週一 (10 日) 報導，行駛於英國倫敦鐵路東北沿線 (London North Eastern Railway，LNER) 等路線，由日立製作所 (Hitachi)(6501-JP) 所生產的鐵路車輛，因為在部分車輛上頭發現龜裂而暫時停駛。英國當局已要求日立針對車輛能否安全行駛提出報告。

發生問題的車輛是日立生產的「Class 800」系列鐵路車輛。根據《英國廣播公司》(BBC) 的報導，日立設在英國的鐵路車輛子公司 Hitachi Rail 的公司執行長 Andrew Barr ，針對車輛龜裂所造成的停駛問題向乘客們道歉，他在說明中提到，車體與連結車輛下方的金屬部分發生龜裂，車輛要恢復正常行駛，很可能還需要一點時間。

英國鐵道部部長哈里斯 (Chris Heaton-Harris) 表示，會在車輛安全獲得確認後，努力讓列車盡早恢復運行。

日立也在推文提到，關於車輛問題造成的停駛，對於乘客及鐵路公司所帶來的不便，深表歉意。

英國交通部表示，獨立安全驗證的鐵路和公路辦公室 (Office of Rail and Road，ORR) 會密切參與及監督日立在 Class 800 系列鐵路車輛所進行的安全檢查計劃。