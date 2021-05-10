〈印度疫情失控〉鈴木汽車等多家日系企業 延長停工期間

日本鈴木汽車 (Suzuki)(7269-JP) 表示，該公司在印度當地的汽車生產，將延長停工時間到本月 16 日止，原因在於印度當地的肺炎確診增加迅速，為因應嚴峻疫情而決定拉長停工期間，而原本計畫是在週一 (10 日) 重啟生產。

此外，本田汽車 (Honda)(7267-JP) 與 Panasonic(6752-JP) 這幾家日本企業，也都延長印度工廠的停工期間。

印度國內的 COVID-19 變種病毒肆虐，近來該國單日確診已突破 40 萬人，不僅病床數量嚴重不足，醫療用氧氣的短缺情況也持續惡化，醫療系統正面臨崩潰危機。

印度政府今年 4 月底下達指示，宣布將工業用氧氣轉為醫療用途，鈴木在印度的生意夥伴也可能在零件供給等方面發生問題。

鈴木印度子公司、同時也是當地最大汽車製造商 Maruti Suzuki，日前於 4 月 28 日宣布，位在印度北部的古爾岡 (Gurgaon) 工廠及馬尼薩爾 (Manesar) 工廠，會在 5 月 1 到 9 日停工。

此外，鈴木在印度負責汽車生產的子公司 Suzuki Motor Gujarat，在印度古吉拉特州 (Gujarat) 的工廠也實施停工，這也導致鈴木在印度的汽車生產陷入全面停擺。

鈴木在印度北部哈里亞納州 (Haryana)、以及西部古吉拉特州的三座汽車工廠，全年生產達 225 萬輛。

另根據日本《富士新聞網》(FNN) 週一 (10 日) 報導，本田汽車在印度當地的汽車工廠及機車工廠，也分別打算停工到 5 月 18 日與 5 月 15 日為止。還有 Panasonic 原定停工到 5 月 3 日為止的冰箱及空調等的生產工廠，也持續拉長停工期間。日系企業所受到的影響正不斷擴大當中。