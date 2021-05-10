字節跳動進軍電商 左打阿里 右打騰訊、美團

週一 (10 日) 外媒報導指出，字節跳動已聘請數千名員工發展電商業務，並吸引小米 (1810-HK) 等知名大廠加入，以挑戰阿里巴巴 (9988-HK) 的中國電商龍頭地位。同時報導也提到字節跳動也準備允許用戶在 App 預訂酒店和餐廳，與騰訊 (700-KH) 及美團 (3690-HK) 競爭。

中國政府積極打擊網路相關產業壟斷情況，特別是針對「二選一」的不公平競爭，更是中國政府查核重點。

所謂的「二選一」就是電商平台要求在平台上架的廠商不得在其它競爭平台上架產品，或參加促銷活動，要求廠商選邊站。而在這個限制被打破後，字節跳動藉機擴展業務版圖，進軍電商平台。

(圖片: AFP)

除了電商平台，字節跳動也進軍中國手遊市場，搶食騰訊獨霸的市場地位。2021 年初至今，字節跳動已經投資 4 家遊戲公司。同時字節旗下的朝夕光年上線的「航海王：熱血航線」，取得 iOS 下載排行榜第一，暢銷排行榜第五的好成績，更是在一週後取得逾人民幣 1 億元的收入。

不過，擴展營運版圖最需要的則是資金，但今年 4 月底字節跳動已表示在仔細研究後，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。從去年下半年開始，關於這個全球最大估值獨角獸的上市傳聞一直不斷。而這也是字節跳動第一次正式回應上市傳聞。

對私募股權投資人來說，字節跳動的估值正逼近 4000 億美元。截止目前，字節跳動一共完成 8 輪融資，累計完成逾 70 億美元融資，紅杉資本中國、軟銀願景基金、雲峰基金、KKR 均是其重要股東。