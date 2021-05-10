中國水泥錯峰生產將啟動 水泥報價搶先漲

週一 (10 日) 根據中國水泥人網消息指出，山東省計劃於 5 月 20 日起全面啟動夏季錯峰生產，中國水泥廠停產、限產 20 天。在經過五一長假，中國水泥市場並未「休假」，期間仍維持漲價態勢，山東，安徽，福建，四川等多地方水泥價格上漲人民幣 10～30 元 / 噸不等，而本月底停產、限產無疑將繼續拉動這波水泥漲勢。

今年中國水泥業隨著供需狀況的逐步回溫，水泥產業將進入順週期成長階段。在供給面上，因應碳達峰、碳中和的國家級指導方針，水泥業去產能政策將更為深入，供給側改革政策將更加重視結構性調整，去產能規劃將進一步兼顧產業效益，而水泥供給成長有機會在控制內。

(圖片: AFP)

至於在需求端上，新冠疫情導致水泥需求延後釋放，經濟復甦帶動需求端的成長是今年水泥業發展的主軸。而基建政策支撐中國經濟成長的效果將更為明顯，再加上房地產需求仍將保持韌性，水泥產業需求預期將在穩定中走揚。

業內認為在碳達峰、碳中和的背景下，中國各地水泥企業將錯峰生產，以達到政府的環保要求。全球經濟在遭遇新冠疫情重創之後，各國紛紛推出經濟刺激政策，使得全球資本市場、原物料價格和房價不斷創新高。固定資產投資力道擴大，這將使水泥價格短期間內可保持在高檔。而海螺水泥、萬年青、上峰水泥、福建水泥、四川雙馬等相關企業可望受惠。

