茂順首季每股純益1.5元年增1.47倍 接單已到9月

密封元件廠茂順 (9942-TW) 2021 年營運上升力道十足，今年第一季營收 8.71 億元創高，稅後純益 1.25 億元，創 7 年來同期新高，也是 6 季以來獲利新高，每股純益 1.5 元。

茂順第二季陸續在兩岸新增 20% 產能供應客戶，同時調漲新訂單報價近 10%，不過新開產能也被客戶搶光，目前生產排單已達 9 月。

茂順 2021 年第一季營收 8.81 億元，創新高，毛利率為 35.54%，季增 0.71 個百分點，年增 7.76 個百分點，稅後純益 1.25 億元，創 7 年來同期新高，也是 6 季以來新高，季增 11.61%，年增 1.47 倍，每股純益為 1.5 元。

法人看好，茂順全年營收將超越 36 億元，稅後純益上看 6.65 億元，年增超過 7 成，每股純益 8 元創新高。

茂順今年第一季營收 8.71 億元，創新高，季增 5.77%，年增 43.67%，第二季因工作天數增加，營收將進一步走高，再改寫單季新高，4 月營收 3.3 億元，年增 42.06%，而茂順目前接單能見度高，生產排單已到 9 月。

茂順本季開始調漲產品報價 7-10%，第二季受惠新產能開出帶動，平均單月營收可站上 3 億元。

茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。

茂順 2020 年每股純益 4.64 元，每股擬配發 4.2 元現金股利，維持上一年股利。