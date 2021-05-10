台積電4月營收月減逾1成 5、6月可望再衝新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 4 月營收 1113.15 億元，由於 3 月營收創新高、基期較高，加上受蘋果 5 奈米投片下滑影響，使營收月減 13.8%，年增 16%；前 4 個月累計營收 4737.25 億元，年增 16.5%。以財測數字來看，法人預估，5、6 月營收將站穩高檔水準，重回 1200 億元大關，甚至可望上看 1300 億元、再創新高。

據台積電公布的財測數字，第二季營收估達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%；以 1 美元兌換新台幣 28.4 元計算，第二季新台幣營收估 3663-3748 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，雙率均較第一季下滑。

台積電指出，第二季受惠高效運算、車用需求續強，加上智慧型季節性影響略為和緩等因素帶動，產能持續吃緊，但毛利率受 5 奈米量產、產能滿載導致無法進一步優化成本等因素影響，較上季下滑。

近期市場傳出，高通積極轉單台積電，向台積電 6 奈米投片增加 2 萬片產能，相當於較原先的投片量增加一倍，可望在第三季下旬出貨、貢獻旺季動能。

針對車用晶片缺貨情況，台積電總裁魏哲家在 4 月的法說會上表示，在生產力提升情況下，客戶的車用半導體元件短缺現象，將於第三季大幅改善；董事長劉德音日前受訪也說，預期 6 月底將能趕上客戶的最低要求。

對於台積電上調今年資本支出至 300 億美元，美系外資認為，台積電資本支出提高，折舊費用上升，但將與產能利用率維持高檔、價格有利等因素相互抵銷，估短期內毛利率將維持區間波動。