4月金融風險指數持穩 留意四大潛在風險

金融研訓院今 (10) 日公布 4 月最新 TAIFRI 指數 (金融風險指數) 為 98.9 分，較 3 月小幅下降 0.1 分，儘管風險情勢持穩，但還沒回到疫情前水準，仍須留意股市、不動產、中國信用等風險與國際疫情升溫衍生的效應。

台股站穩「萬七」歷史新高點後，本益比也隨之攀升，金融研訓院示警，台股從今年以來，本益比在 20 到 21% 附近震盪，創下近 8 年來的新高，目前股市風險溢酬仍有 4% 到 5%。

要注意的是，隨著台股再創新高，成交量放大導致投資風險大增，投資人需留意獲利了結賣壓與國際疫情升溫對股市的衝擊，目前台股波動率較 3 月增加，尤其要注意「量」、「價」波動風險。

不動產部分，今年以來國銀承作不動產放款集中度維持在 36.5% 的水準、不動產放款月增率平穩，不動產貸款相關逾放比率也低於全體放款逾放比率，顯示國內房地產市場穩定升溫。

研訓院指出，國銀不動產放款風險控管仍然良好，呈現「房市升溫、風險穩定」走勢，評估現階段國銀的積極控管信用的作為及措施，將有助國內房地產市場朝正向發展。

海外市場風險方面，中國國營的不良資產管理公司華融，遭國際信評組織穆迪與惠譽降評的後續衝擊，由於華融是中國大陸最大的海外債券發行者，還有超過 200 億美元的未清償海外債務。

隨著官方表明要降低槓桿管控金融風險，不再對國營企業無條件支援，讓華融前景不甚樂觀，華融美元債券大跌逾 4 成，導致日本以外的亞洲地區信用違約指數急遽上揚，一舉突破近 8 個月以來新高。

研訓院指出，第 2 季 TAIFRI 觀察海外市場將放在「主要國家企業信用風險變化」及「海外市場傳染效應衝擊程度」二大重點，特別是中國企業信用違約問題將是密切關注重點。

研訓院表示，受華融降評事件影響，需留意中國高收益債券市場風險蔓延，此外，美元債券市場利率大幅下滑，全球發債總額不斷成長，且大多是借新還舊目的而發行的債券，高槓桿將使金融系統風險壓力攀升。

研訓院進一步指出，其中又以高收益債券較易受經濟景氣影響而違約，由於新興市場疫情仍不穩定，疫苗施打進度相對緩慢，通膨短期快速上揚，投資風險升溫。