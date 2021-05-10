印度黑天鵝攪局 陸手機廠傳下修今年手機出貨量 二成起跳

週一 (10 日) 陸媒報導指出，受到印度疫情和缺料雙重打擊，市場傳出不少中國手機品牌廠接連下修出貨量，包含小米、榮耀、realme、一加等大廠，下修幅度二成起跳。

傳言指出小米已將今年全年手機出貨目標，由 2.4 億支下修至 1.9 億支，下滑幅度約 25%；榮耀則從 5000 萬支下修至 3500 萬支，下修三成。

不過上述被點名的公司均未證實消息是否屬實。

由於印度為僅次於中國的第二大手機製造國家，小米等中國手機品牌以及產業鏈均在當地設廠。不過，隨著印度新冠疫情不斷惡化，再加上中印關係不佳，這些陸廠產能都受到嚴重影響。

印度中資手機企業協會秘書長楊述成指稱，目前印度生產仍正常，但產能不足，約只有平時的 60%。

而產能不足的原因，主要有三：一是受疫情直接影響，工廠需要加強抗疫和防護措施，部分工人無法上班；二是缺少晶片，特別是對於中低階手機或電子零組件；三是中印關係也影響著工廠的產能，如中國運往印度的部分原物料送不到。

另一方面，印度也對中國電子零組件做出制裁。之前路透社引述兩名印度業內人士消息指出，印度已連續數個月暫停批准進口中國 Wi-Fi 模組，導致小米、Oppo、Vivo 及聯想等大廠延後在印度推出產品。

消息人士指出，印度政府的想法是讓企業在印度生產電子產品。但卻使科技企業處於一個很為難的境地，因為如果在印度生產，意味著大規模投資及要花較長時間才能回本。另一方面，政府對進口設下不少障礙，也暗示著收入的潛在損失。

雖然印度的市場和出口潛力已經使其成為全球第二大手機生產國，但業內人士表示，印度還不足以具備讓企業大舉投資生產科技產品和智慧穿戴裝置的環境。

