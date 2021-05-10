【倫元投顧】台股走向了以傳產、金融為主的架構

◆盤勢分析

台股走向了以傳產、金融為主的架構，由航運族 (2603 長榮) 領軍、鋼鐵 (2002 中鋼) 助陣，原物料族包括造紙、電纜、紡織、玻陶等輪番轉強，甚至金融股也出現強攻(2881 富邦金)，電子比重則再度跌破 4 成來到 36% 附近(再創新低)，市場人氣在原物料中不退，電子股因不受市場青睞、強勢股不易連續強勢。目前來看，由於電子人氣不斷流失，大多數電子股只能盤跌應對，然而，電子經過長時間的盤跌之後，在低量結構下，可觀察哪些個股的賣壓已減輕(股價已有抗跌表現)？籌碼沉澱度最佳者就是未來電子人氣歸隊後的主流，目前先觀察被動元件族，因為該族群不管是 Q1 財報、或是 4 月營運動能都不弱。

大環境分析，美國非農就業數據不如預期，市場預期 Fed 的寬鬆政策將持續，美股應聲大漲，從這部分來看，市場資金充沛的現象尚不致改變，有助於全球股市的多頭架構持續進行。回到台股，因為市場改變了以往以電子為主的結構，而傳產股又常常是整體族群上攻，因此，除非產業面出現疑慮 (如塑化股，台塑示警)，否則人氣不會立即降溫；因此，觀念上暫不預設立場，因為市場資金何時回歸電子沒人知道，操作上鎖定看好的標的，靜待量縮而價穩時嘗試布局，結構上是「量縮價不跌、空方力竭」，重點關注被動元件。

楊天迪 分析師

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