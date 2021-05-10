欣陸投控北市琢豐案Q4入帳 天母及高雄案可望今年完銷

欣陸投控 (3703-TW) 今 (10) 日由執行長張方欣主持召開法說會，張方欣指出，旗下三大事業體首季營收均較去年同期成長，其中不動產開發事業 (大陸建設) 與環境工程事業 (欣達環工) 成長最顯著，而大陸建設銷售中的北市天母案及高雄開發案，也可望在今年完銷。

目前欣陸旗下大陸建設在雙北市推出琢豐 / 寒舍酒店、鐫画、鐫豊都已完銷，最快「琢豐」案今年第四季開始完工交屋、入帳，目前在銷售中的北市天母案及高雄開發案，也預計 2021 年能完銷結案。

張方欣指出，欣陸投控的不動產開發事業已由台北、台中跨進高雄市，同時，開發案也由住宅跨進商用用途，包括住宅以及飯店等多元開發，如馬來西亞的飯店開發案，將在第二季完工並於第三季試營運，欣陸並規劃交由飯店管理業者管理，再找合適買主整棟售出。

欣陸投控 2021 年首季營收 65.53 億元，毛利率 15.64%，季增 1.1 個百分點，年減 1.21 個百分點；稅後純益 4.81 億元，創 8 季以來新高，季增 18.77%，年增率 35.8%，每股純益 0.58 元。

張方欣指出，欣陸投控 2021 年第一季底，營造事業的工程存量為 667 億元，相當於營造事業 2020 年合併營收的 4.7 倍；不動產開發事業尚未交屋的已售房地銷售合約總價為 163 億元，相當於不動產開發事業 2020 年合併營收的 2.8 倍；環境工程事業在手合約餘額為 405 億元，相當於環境工程事業 2020 年合併營收的 13 倍。

欣陸投控旗下三大事業體今年第一季的營收均較去年同期成長，其中不動產開發事業 (大陸建設) 與環境工程事業 (欣達環工) 成長最顯著。不動產開發事業營收成長主要受惠於琢白、宝格及丽格等建案交屋；環境工程事業營收成長主要來自高雄市臨海污水處理廠暨再生水廠，及銅鑼科學園區污水處理廠相關水務工程。

張方欣指出，三大事業體第一季稅後純益也較去年同期顯著成長，使集團稅後純益成長 35.8%。不動產開發事業和環境工程事業皆因營收增加，帶動稅後純益成長。營造工程事業 (大陸工程) 則主要受惠台灣土木專案毛利貢獻增加。

欣陸投控 2020 年稅後純益 15.39 億元，創歷史新高，每股純益 1.87 元，每股擬配發現金股利 1.4 元。