〈美股盤前要聞〉美股期貨漲跌互見 BioNTech盤前漲逾9%

美國 4 月非農就業僅增 26.6 萬 遠低於預期。美東大部分輸油管受駭客攻擊停擺。美股期貨週一 (10 日) 漲跌互見，道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期貨漲 0.08%，那斯達克 100 期貨跌 0.28%。

1. 美商務部長：美國要從疫情中復甦還有很長的路要走

美國商務部長 Gina Raimondo 在週日 (9 日) 表示，在新冠肺炎疫情爆發，許多美國人仍在恢復工作上仍面臨挑戰，上週的就業人數低於市場預期，就反映出了這一點。她認為，美國要從疫情中復甦，仍有很長的路要走。

Raimondo 在接受採訪時表示：「我認為美國要從疫情中恢復，還有很長的路要走。仍然有很多美國人在苦苦掙扎，就業的崗位仍較疫情前仍減少了 800 萬個。」

美國上個月就業數據成長意外放緩，可能受到勞動力和原物料短缺的限制，非農就業人數僅增加了 266,000 人，遠低於經濟學家預期的近 100 萬人，與 1 月至 3 月的穩定成長形成鮮明對比。

2.. 美東大部分輸油管受駭客攻擊停擺

美國政府當地時間周日 (9 日) 宣布多州進入緊急狀態，暫時取消公路運油限制，以減輕輸油管關閉影響。先前由於遭受網路襲擊，美國一條主要輸油管道關閉，造成人們擔心供應短缺。

美國汽油期貨及原油期貨均因消息面跳漲，汽油期貨上漲 2%，至每加侖 2.168 美元，WTI 期貨上漲 56 美分至每桶 65.46 美元。布蘭特原油交易價格為每桶 68.95 美元，上漲 65 美分，漲幅均約 0.85%。

這次能源運輸出問題的主因，在於上周五晚，美國最大油氣管道運營 Colonial Pipeline，因遭到勒索軟體攻擊而關閉運營，其輸油管線長達 5500 英里 (約 8850 公里)，致使美國東海岸的天然氣和柴油供應受到影響。

3. 以太幣突破 4000 美元創新高

在狗狗幣由高點墜落之際，其他加密貨幣正穩步上漲，以太幣在台北時間周一 (10 日) 再創新高，首度突破 4000 美元關卡，距首度突破 3000 美元僅花了約一周時間。

據 Coindesk 報價，至台北時間 13:20，以太幣報 4120.69 美元，24 小時上漲 4.6%，此前創下 4143.98 美元的新高紀錄，也是這個市值第二大貨幣首度站於 4000 美元上方。

摩根大通跨資產量化分析師 Nick Panagirtzoglou 上周五發布報告，認為以太幣的漲幅遠較比特幣更受矚目，這一趨勢可能還會持續下去。

4. Space X 明年啟動登月任務 接受狗狗幣付款

馬斯克 (Elon Musk) 旗下太空探索 Space X 預計明年 1 月啟動「DOGE-1 登月任務」，並接受客戶以狗狗幣 (Dogecoin) 支付，將是虛擬貨幣支付太空任務首例。

Geometric 能源公司 9 日宣布這項計畫，Space X 團隊也透過電子郵件證實消息，不過該任務的財務價值尚未公布。

馬斯克也在周一 (10 日) 發推文表示，「SpaceX 明年將發射衛星 DOGE-1 到月球，這是由狗狗幣支付的任務，太空領域首次出現加密貨幣、首次出現迷因。」

5. BioNTech 赴新加坡設區域總部和 mRNA 疫苗新廠

德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 周一 (10 日) 宣布，將赴新加坡設立地區總部和疫苗新廠，主要生產 mRNA 疫苗或傳染病、癌症等治療藥物，以擴大亞洲生產網絡。

BioNTech 表示，新廠最快 2023 年啟動營運，預計每年足以生產數億劑 mRNA 疫苗，具體產能取決於疫苗類型，此舉將有助於該公司擴大在東南亞地區的產能，並因應未來潛在的疫情風險，但該公司並未具體說明新廠是否用於生產新冠疫苗。

截至台北時間周一 17 時許，BioNTech 在美股盤前交易漲 9.25%，暫報 200.70 美元。