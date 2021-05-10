〈聯發科股東報告書〉蔡明介：已開始投入WiFi 7投資

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布營業報告書，董事長蔡明介指出，由於技術升級、全球遠端工作與學習趨勢，WiFi 晶片需求遽增，聯發科 WiFi 6 晶片已獲各大應用導入，為未來技術升級做準備，已開始投入 WiFi 7 投資。

蔡明介表示，聯發科 WiFi 6 解決方案才剛推出，就跨平台導入高階智慧型手機、高階路由器、千兆被動光網路 (GPON) 與高階電視等，並跨入筆電應用新領域，受到全球多家筆記型電腦與 Chromebook 品牌採用。

聯發科也獲選為 WiFi 6E 的測試平台，並已開始投入下一世代 WiFi 7 投資，為未來技術升級做準備，同時也推動各類產品進入新領域，去年推出一系列天璣 (Dimensity)5G 單晶片，其中高階天璣 1000 系列晶片成功導入數款 5G 手機。

聯發科也與全球運營商及客戶緊密合作，全球主要安卓智慧手機品牌皆已採用天璣系列晶片，並出貨至中國大陸、美國、歐洲等市場，新產品 5G 獨立數據晶片也與英特爾 (INTC-US) 及國際運營商合作，拓展至筆記型電腦、網路用戶端設備 (CPE) 等應用，預計今年就可進入量產。

蔡明介認為，市場技術升級同時也提高對電源管理的要求，而聯發科擁有完整的電源管理解決方案，在全球各類電子產品需求提升，但產能有限的環境下，電源管理晶片成為另一個關鍵零組件，並穩健成長。

聯發科也布局企業級市場，透過高速傳輸 SerDes 與資料運算技術，與客戶共同開發企業與資料中心等級客製化晶片，先前併購英特爾旗下的 Enpirion 企業級電源管理產品線，可望使策略性產品組合更完整，為未來高階企業級產品生意奠下基礎。