〈國內新冠疫情升溫〉清零計畫2.0啟動 華航機組員陸續停飛14天

國內今 (10) 日又有機師染疫，為了斷開華航 (2610-TW) 的內部傳播鏈，指揮中心宣布，即刻實施清零計畫 2.0，包括前艙機組員將全數召回檢疫等四大措施，相當於陸續停飛 14 天，指揮中心將與華航進一步討論營運面的衝擊範圍，以及風險、安全機組員的劃分。

陳時中表示，目前集中檢疫所約有 90 人是長程航班機師，陸續有人已滿 14 天，會視為相對安全；尚未達成 14 天檢疫並採檢陰性的，則視為風險較高，這兩群機組員不可混飛。

陳時中坦言，華航占空運運輸量約 47%，清零計畫 2.0 對公司整體飛航，包含客貨運都會造成劇烈影響，也對機組員生活造成很大影響，但為了整體社區安全，不得不做這樣痛苦的決定。

陳時中說，華航有從境外感染的風險，前段時間飯店、模擬機艙訓練與同樣的交通工具，可能還有沒查到的隱形傳播鏈存在，機師染疫案已造成多重病毒侵犯，只能採用大規模檢疫，讓機組員與社區區隔。

清零計畫 2.0 主要有四大措施，前艙機組員全數召回檢疫，入境全至集中檢疫所；後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫 14 天；相關人員進入社區須檢疫 14 天，期滿採檢陰性；風險組與安全組不得混飛。