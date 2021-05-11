〈國內新冠疫情升溫〉宜蘭遊藝場5人確診感染源不明 疫情警戒升至第二級

國內新冠肺炎疫情擴散，指揮中心今 (11) 日公布，新增 7 例本土個案，其中 5 人在宜蘭遊藝場發生群聚，感染源不明，由於社區傳播風險升高，全台即日起至 6 月 8 日，提升疫情警戒至第二級，對於集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

指揮中心指出，今天新增的案 1202 為 30 多歲女性，於宜蘭羅東的「銀河百家樂」遊藝場工作，5 月 9 日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，今日確診。案 1202 工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等 35 人列為居家隔離對象並進行採檢，目前有 4 人核酸檢測陽性確診 (案 1208 至 1211)。

指揮中心表示，這 5 名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢，衛生單位今日將進行環境消毒防治措施。

此外，今天新增的案 1203 為 60 多歲男性，近期也無出國史， 5 月 7 日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，9 日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診，感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者 115 人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

為防範發生持續社區傳播，指揮中心宣布，即日起至 6 月 8 日共 4 週，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」。所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩 / 使用隔板，並落實「實聯制」。

指揮中心表示，原則上，停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但若能採固定座位且梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。雙鐵、客運等大眾運輸禁止飲食，5 月 15 日起，雙鐵城際列車禁站票。

此外，全國醫院與長照機構即日起至 6 月 8 日止，除例外情形外，停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為 1 名。