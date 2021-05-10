美股多頭氣盛 今年以來吸金規模突破1700億美元

經濟基本面、企業獲利與政策三大利多加持，激勵美股多頭續航力不減，根據 EPFR 統計，美股基金連續六周吸引資金淨流入，今年以來淨流入金額已突破 1700 億美元，吸金動能高居全球股市之冠。

摩根美國科技型產品經理張致寧指出，強勁的經濟數據和企業財報，助攻美股指數再締新猷，而拜登政府的財政刺激方案，讓美股基金成為近期全球資金布局的重點標的，近 6 周大掃 422 億美元入袋。

在稅務改革部分，張致寧分析，美國從 1969 年以來，歷經 4 次調高有「富人稅」之稱的資本利得稅 (CGT) 稅率後股市表現，美國標普 500 指數在正式提高稅率的前、後 3 個月平均收漲 1.5% 和 6.4%，即便在加稅後半年和一年甚至還有 2% 和 4.3% 的漲幅。

而從歷史經驗來看，調高資本利得稅對美股負面影響有限，股市長期表現還是反映景氣與企業獲利。

安聯投信表示，美股先前雖然受美國聯準會公布半年度金融穩定報告揭示資產潛在風險問題及美國財長葉倫關切利率走向言論影響下挫，但隨著美國官員淡化對經濟過熱的擔憂，加上有經濟數據表現正向支撐，讓市場重拾動能。

安聯投信表示，今年經濟數據及企業獲利都可望較去年大幅轉佳，主要正面因素來自於貨幣政策持續寬鬆、財政政策支持、消費需求上升及企業支出增加，如果拜登政府的基礎建設方案通過，可望進一步支持風險性資產上揚，仍可受惠於企業生產力、毛利表現的提升。