駭客攻擊美東輸油斷線 業者盼本週末前恢復

美東輸油管線上週末遭駭客勒索軟體攻擊，美國隨後發布國家緊急狀態，週一 (10 日) 美國東岸最大的輸油管業者 Colonial Pipeline 表示，主要輸油系統仍中斷當中，希望在本週末前大幅恢復運營。

Colonial Pipeline 週一發表最新聲明：「目前的情況仍不穩定，並將繼續發展，該公司將遵循循序漸進的過程，逐步恢復部分管線服務。」

該聲明中提到：「我們正按照相關聯邦法規，與高層和協調聯邦政府應對措施的能源部 (Department of Energy) 進行密切磋商，以逐步恢復部分輸油管線的運行。」

Colonial Pipeline 表示：「基於一系列因素，安全和合規性來進行運營決策，目標在週末前大幅恢復運營服務。」

Colonial Pipeline 營運墨西哥灣到美國東北部的最大輸油管線，該管線長達 5500 英里 (約 8850 公里)，每天輸送 250 萬桶汽油、柴油、噴氣燃料以及其他油品，供應美東 45% 所需，上週五突如其來的網攻導致美國東海岸的天然氣和柴油供應受到影響。

Colonial Pipeline 上週五主動暫停所有管道運營，以因應網路攻擊，目前輸油系統大多仍中斷。

美國總統拜登發布國家緊急命令，使燃油可透過陸路傳輸。美國聯邦調查局 (FBI) 週一證實，駭客組織「黑暗面」 (DarkSide) 將對此次攻擊負責。

Colonial pipeline 遭駭客攻擊後，能源管線股週一普遍走高，儘管原油期貨逆轉了早些時候的漲幅出現下跌。

截稿前，金德摩根 (KMI-US) 漲逾 2%，能源傳輸 (ET-US) 放棄早盤漲幅轉跌近 1%。Enterprise Products Partners (EPD-US) 也同樣轉跌逾 0.3%。TC 能源公司 (TRP-US) 漲近 0.5%。威廉姆斯 (WMB-US) 上漲逾 1%。平原全美管道 (PAA-US) 大漲逾 4%。

同時，WTI 原油期貨價格下跌 0.1%，此前該指數上漲近 1%，標普 500 指數受到科技股拖累，下跌逾 1%。